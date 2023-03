"Checo" Pérez salió de McLaren por un malentendido, asegura excampeón

Hill opinó sobre la posibilidad que tuvo "Checo" Pérez de formar parte de la escudería McLaren en 2013.

"Creo que se malinterpretó su estilo relajado y tranquilo, fue interpretado por el equipo como tímido y que no trabajaba duro", comentó Hill en entrevista con Tom Clarkson.

"Creo que un error, decidieron que ' Checo ' no era para ellos y luego las cosas se torcieron", expresó el campeón de la Fórmula 1 en 1996.

Para Damon Hill en estos últimos años de " Pérez con Red Bull destaca la madurez que tiene en el volante.

"Ahora es lo suficientemente fuerte como para lidiar con la presión que vas a enfrentar en un equipo como Red Bull, no puedo decir que no le importaron las críticas dirigidas a él, pero si hubiera sido un piloto más joven, habría sido aplastado en este ambiente, pero 'Checo' no lo hizo", afirmó.