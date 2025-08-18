Estrellas de WWE brillan en Triplemanía XXXIII

La edición 33 de Triplemanía estableció cifras récord de audiencia. La transmisión simultánea y gratuita en los canales de Lucha Libre AAA y WWE arrojó cifras históricas para la empresa mexicana.

La transmisión en YouTube alcanzó los 4.3 millones de espectadores en las primeras 24 horas y durante el evento tuvo un pico de audiencia de 614 mil personas. Dentro de la Arena Ciudad de México la situación fue igual de apremiante con una asistencia total de 19 mil 691 aficionados en el inmueble de la alcaldía Azcapotzalco.

Esta cifra es la más grande en lo que va del 2025 para un evento de lucha libre realizado en México. Y es que el atractivo de tener elementos de WWE como Dominik Mysterio, El Grande Americano, Finn Bálor y Natalya, entre muchos otros, fue el atractivo que la afición en México necesitaba para abarrotar Triplemanía XXXIII.