España avanza a cuartos de Copa Davis

España remontó un 2-0 en contra frente a Dinamarca el domingo para ganar 3-2 y clasificarse para meterse entre los ocho mejores de la Copa Davis, pero no hubo tal remontada para Australia, que perdió 3-2 ante Bélgica.

Chequia superó a Taylor Fritz y a Estados Unidos el sábado al remontar un partido en contra para ganar 3-2 en Florida. España, sin el número uno Carlos Alcaraz, había perdido los dos primeros partidos y también se encontró un set abajo en el dobles antes de que Jaume Munar y Pedro Martínez vencieran a August Holmgren y Johannes Ingildsen 1-6, 6-3, 6-2 para mantener a los anfitriones con vida en Marbella.

Martínez también enfrentó un punto de partido —que le habría dado el pase a Dinamarca— en el primer partido de individuales inversos antes de lograr una victoria de 6-1, 4-6, 7-6 (3) sobre Holger Rune.

Pablo Carreño Busta luego venció a Elmer Møller 6-2, 6-3 para llevar a España a la victoria desde un 0-2 en contra por primera vez en su historia.

Australia también había remontado desde un 2-0 en contra después de que Alex de Minaur derrotara a Zizou Bergs 6-2, 7-5 para forzar un desempate, tras una tensa victoria de 6-7 (7), 6-3, 6-4 para Rinky Hijikata y Jordan Thompson en el dobles contra Sander Gille y Joran Vliegen.



