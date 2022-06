Es oficial: Ancer deja PGA Tour

La decisión ya se había adelantado pero ayer la hizo oficialmente.

De esta manera, el jugador de Reynosa ya no formará parte de los torneos del PGA Tour, circuito que anunció hace unos semanas que cualquier jugador que formará parte de los torneos de la Liga árabe sería suspendido de su calendario.

Ante esto, por ahora Ancer ya no participaría en las próximas ediciones del World Wide Technology Championship at Mayakoba ni en el Mexico Open, los dos torneos del PGA Tour que se juegan en México. Además, no sumaría puntos en el ranking mundial, donde actualmente se ubica en el lugar 21 del mundo, por lo que podría perder lugares.