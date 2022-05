Es Maléfico el veterinario de las rudezas

"Desde niño siempre fueron mi objetivo esas dos carreras, tanto la medicina veterinaria como la lucha libre.

"(La medicina) es la responsabilidad de salvar una vida, uno pone todo de su parte, y se siente muy frustrante cuando no puedes sacarlos adelante. Pero nos sentimos muy alegres, cuando la persona dueña de la mascota se va con su perrito vivo y muy feliz, eso es placentero", manifestó Castillo, al tiempo que revisaba a un perro en su consultorio ubicado en la Avenida 8 de Julio.

"Es cansado y no porque es algo que disfruto, que me gusta, y pues ahí donde entra lo psicológico, hay veces que, si no entreno por la mañana, o si no voy a la Coliseo a darme mis azotones, me siento estresado".

Con 43 años de edad, Maléfico presume ser uno de los últimos alumnos del Cuauhtémoc "Diablo" Velasco (QEPD), además de que ya fue campeón de peso Completo de Occidente.

Para ser luchador se inspiró tanto en Emilio Charles padre como en su hijo, además de Bestia Salvaje y La Fiera, todos ya fallecidos.

"Es la magia que tiene la lucha libre, porque desde que estás preparando tu maleta con toda la indumentaria, ahí comienza el cambio de chip, empiezas a sentir el personaje, y comienza la metamorfosis. Cuando llegas a la arena vas sintiendo más dentro el personaje. En el caso de nosotros los rudos los aplausos son las mentadas de madre, y entre más te tiren sabes que está gustando tu trabajo", relata emocionado.

La agenda no es sencilla de combinar con entrenamientos, consultas y funciones.

"Me tengo que organizar para ir a entrenar, programo mis citas en un horario que no me perjudique y estar al nivel de los luchadores contra los que me ponen, estar con la condición adecuada, y estar lo suficientemente bien preparado para el público", destacó.

CONÓCELO

Personaje: Maléfico

Fecha de nacimiento: 16 de mayo de 1979

Maestros: Diablo Velasco, Gran Cochisse

Otros nombres: Babe Rock