Álex Verdugo desea ver más peloteros mexicanos en las Grandes Ligas

El primero de ellos, con larga trayectoria en la MLB en equipos como Los Ángeles Dodgers y los Red Sox de Boston, confesó estar "emocionado por ver qué jugadores tienen los Diablos y jugar contra sus grandes estrellas" y remarcó su deseo por ver más jugadores aztecas en Estados Unidos.

"La siguiente generación de niños es importante, me gustaría mucho ver que el beisbol produzca más jugadores mexicanos. Ya vimos algunos casos en la Triple A (el nivel más alto de juego en las Ligas Menores), me gustaría apoyarlos también como ellos me apoyan. Quiero más mexicanos en las Grandes Ligas" expresó el jardinero de 27 años.