Sharapova y hermanos Bryan, al Salón de la Fama del tenis

Serena Williams hizo una aparición sorpresiva —y temprana— en el Salón de la Fama del Tenis Internacional, emergiendo desde detrás del escenario para presentar a su "antigua rival, antigua fan y amiga para siempre" Maria Sharapova, exaltada como nueva integrante del recinto el sábado por la noche.

Williams, campeona de 23 torneos de Grand Slam y que será elegible para su propia consagración en 2027, provocó suspiros y gritos de la multitud en el santuario de Newport.

"Hay sólo unas pocas jugadoras en mi carrera que me desafiaron a ser la mejor, cada vez que salíamos a la cancha", dijo Williams. "Maria Sharapova fue una de ellas. Siempre que veía su nombre junto al mío en el sorteo, me aseguraba de practicar más duro".

Y el sentimiento era mutuo.

"Es un regalo tener a alguien que te motiva a alcanzar esas alturas. Y siempre le estaré agradecida por sacar lo mejor de mí", dijo Sharapova en su discurso. "Ambas sabíamos que no había otra forma que luchar con todo nuestro corazón... Ambas odiábamos perder más que cualquier otra cosa en este mundo, y ambas sabíamos que la otra era el mayor obstáculo entre nosotras y el trofeo".

Sharapova, la primera rusa en alcanzar el número uno en el ranking y una de las diez mujeres en completar el Grand Slam en su carrera, fue acompañada en la Generación de 2025 por el dominante equipo de dobles formado por Mike y Bob Bryan. Los hermanos gemelos terminaron su discurso con uno de sus característicos choques de pecho.

Martina Navratilova, Jim Courier, Stan Smith y Andy Roddick, integrantes del Salón de la Fama, estuvieron entre los presentes, vistiendo sus blazers azules del Salón de la Fama. Sharapova y los hermanos Bryan también recibieron una raqueta de tenis fundida que es la nueva oferta del salón para los inducidos