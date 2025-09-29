Termina Del Toro séptimo

Isaac del Toro dio una cátedra como escalador y también pedaleó de tú a tú durante unos 35 kilómetros con su coequipero en UAE Emirates, Tadej Pogacar, quien a la postre ligó el bicampeonato mundial.

El mexicano no supo dosificarse y de estar segundo se fue rezagando para finalmente terminar séptimo en la prueba de ruta del Mundial de la especialidad que concluyó ayer en la capital de Ruanda.

En lo que pareció una estrategia de la formación emiratí, que tuvo a 11 de sus ciclistas en este Mundial, Del Toro y los otros tricolores Eder Frayre y David Ruvalcaba, además de los compatriotas de Pogacar trabajaron juntos gran parte de los 267.5 kilómetros del trayecto dividido en 15 vueltas a un circuito que tenía un largo tramo empedrado. Frayre incluso llegó a estar al frente del segundo pelotón, conformado por seis pedalistas.

En el Monte Kigali, a poco más de 100 kilómetros para la meta, el pelotón neutralizó a los fugados y Pogacar se puso al frente escoltado por el español Juan Ayuso y Del Toro. Después, el mexicano embistió en el Muro y lo subió primero, para enfilarse a los tramos rectos y de bajada que faltaban alternándose la punta con el esloveno.

Pero a falta de 66 kilómetros, Isaac empezó a rezagarse dejando en punta a Pogacar mientras el segundo grupo inició el descuento de desventaja y finalmente cazó al tricolor unos tres mil metros después y Del Toro no pudo meterse al podio, que lo completó Remco Evenepoel y Ben Healy.

ENTÉRATE

Isaac Del Toro retoma su agenda competitiva profesional el próximo 5 de octubre en la Coppa Agostoni. Al día siguiente toma la salida de la Coppa Bernocchi y el 7 del mismo mes corre el Tre Valli Varesine, todas en carreteras italianas.

MUNDIAL DE RUTA

Ruta varonil

Pos.- Ciclista (Nac) Tiempo

1.- T. Pogacar (Esl) 6h21´20"

2.-R. Evenepoel (Bel) a 1´28"

3.- B Healy (Irl) a 2´16"

7.- I. Del Toro (Mex) a 6´47"