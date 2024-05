Tatiana Calderón e Ivanna Richards: Embajadoras del Gran Premio 2024

Tatiana Calderón e Ivanna Richards fueron nombradas como embajadoras del Gran Premio de la Ciudad de México 2024.

Así, las pilotos se convirtieron en las primeras mujeres en ser embajadoras de la carrera, como parte del compromiso de la organización mexicana por impulsar el automovilismo latinoamericano y seguir avanzando hacia un deporte más inclusivo y con igualdad de género.

"En el México GP queremos convertirnos en una de las mayores plataformas que impulse el talento latinoamericano dentro del deporte motor. En ese sentido, Tata e Ivanna han conseguido brillar con su talento y, por ello, queremos seguir apoyándolas a llegar cada vez más lejos, nombrándolas embajadoras de la carrera", mencionó Federico González Compeán, director general del GP de México.

La colombiana Tatiana Calderón comenzó su carrera en el automovilismo en Star Mazda Championship de Estados Unidos, para luego mudarse a Europa para competir en categorías como la Fórmula 3 y la FIA Fórmula 2, además de que en el 2018 se convirtió en la primera mujer latinoamericana en conducir un auto de F1, en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

"Es un honor tener un reconocimiento que han llevado grandes figuras como Emerson Fittipaldi y Adrián Fernández. Portaré con orgullo el título de embajadora en las pistas estadounidenses y donde quiera que pueda competir por Colombia, Latinoamérica y por las mujeres, buscando abrir siempre un espacio para nosotras en este deporte", dijo Tatiana.

IVANNA RICHARDS

En tanto, Ivanna Richards destacó desde sus primeras competencias en karts, siendo campeona de MicroSwitf (2018), MiniSwift (2019-20) y KZ2 (2022), para después consagrarse como la primera mexicana en tener participación en la F1 Academy.

"Me siento muy contenta de que el México GP me haya nombrado embajadora. Todos los pilotos queremos de alguna forma ser parte de Fórmula 1, que el Gran Premio Mexicano me apoye de esta forma es un sueño", destacó Richards.