Amarra el subliderato

Pato O´Ward hizo del 2025 su mejor año en la IndyCar.

El piloto regio finalizó quinto en la Milwaukee Mile, con lo que aseguró el subcampeonato del serial estadounidense y llegó a los 505 puntos, la mayor cifra en su carrera.

Christian Rasmussen, de Ed Carpenter Racing, dio la sorpresa en Wisconsin, al superar al campeón Álex Palou y llevarse su primer triunfo en la competición.

Scott McLaughlin, de Team Penske, completó el podio en el óvalo de Milwaukee.

Tras la carrera, O´Ward tiene ventaja de 72 unidades sobre Scott Dixon, su más cercano perseguidor en la clasificación y quien finalizó noveno en Milwaukee, a falta de una carrera para cerrar la campaña.

El regio rompió su récord personal en la IndyCar. En el 2021, el mexicano cosechó 487 puntos y finalizó en el tercer puesto general.

Asimismo, O´Ward igualó la posición en la clasificación que Adrián Fernández obtuvo en el 2000, cuando fue subcampeón en la Serie CART.

LA CARRERA

Apenas en la segunda vuelta, de las 250 pactadas, la primera bandera amarilla se hizo presente por un accidente de Nolan Siegel, quien perdió el control de su vehículo y se impactó en la barrera.

David Malukas, de A. J. Foyt Racing, mantuvo a raya al campeón Palou por el liderato de la carrera, sin embargo, un problema en su parada en pits en la vuelta 118 lo relegó. El estadounidense finalizó octavo en Milwaukee.

Rasmussen y su equipo utilizaron una gran estrategia y lograron presionar a Palou por la punta de la carrera.

A 15 vueltas del final, el danés dio alcance al español de Chip Ganassi Racing y logró superarlo para quedarse con el triunfo en Milwaukee.

Nashville será la próxima, y la última, parada de la IndyCar en el 2025. La carrera será el 31 de agosto a las 12:00 horas, tiempo de México.



