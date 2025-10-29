El Hijo del Santo baja el telón

Después de 43 años de trayectoria, un enorme legado y mucha pasión sobre el ring, El Hijo del Santo ha decidido cerrar su carrera como luchador profesional.

Una decisión complicada para el esteta, quien —tras anunciar su último combate como profesional, el 13 de diciembre en la Ciudad de México— reveló su tristeza por decirle adiós a lo que más ama.

Con voz entrecortada, el Enmascarado de Plata dejó claro que su partida es para cerrar el capítulo como ídolo, con dignidad y con su máscara intacta, lo que son muestras de una trayectoria impoluta dentro y fuera del ring.

"Es la lucha más difícil de mi vida. Decir adiós a lo que más amo. No me retiro por perder la pasión, lo hago para cerrar mi historia con dignidad y la máscara intacta. Es el combate que ningún luchador puede evitar: el paso del tiempo. La lucha libre me dio una razón para vivir; despedirme de ella, duele", mencionó.

El legendario personaje, quien reconoció como su rival más fuerte al Perro Aguayo, recalcó que —tras más de cuatro décadas— no deja algún sueño sin cumplir.

"Pude luchar en las mejores empresas de México y el mundo. Gané cabelleras, máscaras y cinturones. Créanme que no hay nada que quedara pendiente. Todos los sueños que he tenido como deportista se han logrado, y ahora que me despido, no puedo pedir más", dijo.



