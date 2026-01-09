Listo E-PRIX de México 2026

Los Reyes Magos se esperaron hasta este fin de semana para traer un increíble regalo a los amantes del automovilismo, ya que la Fórmula E llega a la Ciudad de México para correr su segunda carrera de la campaña en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Este E-Prix se coloca como uno de los más importantes en la historia de la categoría, pues el sábado se corre la carrera número 150 del serial eléctrico.