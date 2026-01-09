Estos son tres de los mejores momentos de la Fórmula E en México

México se ha convertido en referente y aliado para la máxima categoría de la movilidad eléctrica de competencia, presente en el calendario desde la segunda de las 12 temporadas celebradas hasta el momento. No por nada en nuestro país se celebrará la carrera 150 del también llamado E-Prix este fin de semana.

Igualmente, el Autódromo de los Hermanos Rodríguez le ha dado la "bendición" al ganador de la carrera, pues los últimos tres pilotos que se han llevado la bandera a cuadros en suelo mexicano han levantado el campeonato en sus respectivas temporadas: Jake Dennis con Andretti en 2022/23, Pascal Wehrlein con Porsche en 2023/24 y Oliver Rowland con Nissan en 2024/2025.

¿Cómo ha sido la historia del E-Prix en México?

1. 2016, primera edición con victoria de Jerome D'Ambrosio

Luego de llevarse la pole, D'Ambrosio, piloto belga del equipo Dragon, parecía enfilado para llevarse la carrera de punta a punta. Sin embargo, Lucas di Grassi de Audi y los de Renault, Nico Prost y Sebastian Buemi, lo comenzaron a presionar poco antes de la vuelta 22.

Di Grassi venía volando y en la curva uno superó a D´Ambrosio quien tuvo que defender la segunda posición ante un rápido Buemi e incluso ambos se tocaron y se saltaron la chicana, cruzando la meta en los lugares segundo y tercero, respectivamente. Sin embargo, tras la descalificación del Audi de Di Grassi por no dar el peso reglamentario, el piloto de Bélgica accedió a lo más alto del podio.

2. 2017, revancha y remontada de Lucas Di Grassi

El brasileño tuvo venganza el año siguiente, pero haciéndolo de manera épica ante 36 mil aficionados asistentes al Hermanos Rodríguez. Iniciando desde la posición 18, el piloto del equipo Audi logró la victoria tras una intensa batalla y dos apariciones del Safety Car.

La carrera se destacó por la estrategia de gestión de energía. Di Grassi tuvo que navegar a través del tráfico y realizar rebases audaces para asegurar su primer lugar. Cabe señalar que en las primeras temporadas de la Fórmula E existía el "cambio de coche", una regla obligatoria debido a la poca autonomía de las baterías y donde los pilotos tomaban un segundo auto a mitad de carrera, cosa que, a cinco vueltas del final, Di Grassi aprovechó para ponerse primero tras la aparición del coche de seguridad que neutralizó las diferencias entre los pilotos.

Dos años después, Di Grassi alzaría su segunda victoria para Audi en México pero igualmente de manera emocionante, superando al BMW de António Pérez da Costa por sólo 4 décimas de segundo.

Detalles sobre las victorias de pilotos en el Autódromo

3. 2022, primera victoria de Porsche y regreso de la carrera al Hnos. Rodríguez

Tras un año de ausencia debido a que el foro de la Magdalena Mixiuhca fuera habilitado como hospital temporal por la pandemia del COVID y en donde el e-Prix mexicano se mudara en 2021 al Autódromo Miguel E. Abed de Puebla, la carrera se celebró el 12 de febrero en la Ciudad de México como tercera fecha de la temporada.

Porsche llegaba presionado como marca y equipo pues competía en la Fórmula E desde 2019 y no había logrado ganar una sola competencia a pesar de haber estado cerca. La carrera no sólo fue histórica sino también de gran celebración para la casa de Stuttgart pues no sólo Pascal Wehrlein se alzó con la victoria, sino que también su coequipero André Lotterer lo siguió en el podio, consumando el doblete.

Impacto de la movilidad eléctrica en la competencia

La movilidad eléctrica ha tomado un papel protagónico en el ámbito deportivo, y el E-Prix en México se ha consolidado como un evento clave en el calendario internacional. La carrera no solo representa un espectáculo para los aficionados, sino que también impulsa la innovación y el desarrollo de tecnologías sostenibles en el automovilismo.