Dueño de Medina Spirit, puja por el Chelsea

Amr Zedan, un inversor saudí que nació en Los Ángeles, registró su oferta ante el Raine Group —el banco que controla la venta del campeón europeo, informó a The Associated Press la persona, que pidió el anonimato debido a que no tiene autorización para hablar públicamente de la licitación.

El inversionista es director del Zedan Group, que está involucrado en el sector energético y de petroquímica en Arabia Saudí y que involucra a Zedan Racing Stables.

Roman Abramovich fue forzado a vender al Chelsea después de que el gobierno británico sancionó al oligarca debido a su cercanía con el presidente de Rusia Vladimir Putin tras la invasión rusa en Ucrania.

Zedan se une a una lista de al menos seis postores públicos. La venta podría alcanzar los 3.000 millones de libras (4.000 millones de dólares) y Zedan está trabajando en conseguir más financiamiento.

El millonario no ha sido vinculado con el escándalo de dopaje de Medina Spirit, que dio positivo tras el Derby de Kentucky realizado en mayo.

El gobierno británico tiene que aprobar una licencia para la adquisición, de la cual Abramovich no puede recibir ninguna ganancia.

Un consorcio que ha pujado incluye a Todd Boehly, dueño de una parte de los Dodgers; el multimillonario suizo Hansjorg Wuss, y Jonathan Goldstein, inversor de propiedades en Londres. Su oferta excedería los 2.500 millones de libras (3.300 millones de dólares).

Michael Broughton, expresidente del Liverpool y British Airways, lidera un grupo que incluye a Sebastian Coe, presidente de World Athletics y quien es aficionado del Chelsea.

La familia Ricketts, que es dueña de los Cachorros de Chicago, se unió al gestor de fondos de inversión Ken Griffin. Joe Ricketts hizo su fortuna como presidente de la plataforma de comercio electrónico TD Ameritrade. Su hijo Tom es presidente de los Cachorros.

El magnate británico de las propiedades Nick Candy reveló el lunes que incrementó "de manera significativa" la oferta inicial de 2.000 millones de libras (2.600 millones de dólares). El grupo conocido como "The Blue Football Consortium" propone inversión de empresas de Corea del Sur como Hana Financial Group, C&P Sports Group y un tercero no revelado.

La firma de inversiones de Londres, Centricus, que asegura controla activos de 38.000 millones de dólares, también presentó una oferta.