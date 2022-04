Dopado como un caballo

John McEnroe es uno de los tenistas más grandes de la historia.

Aparte de ser altamente competitivo, la rebeldía y arrogancia del estadounidense lo convirtieron en un personaje legendario.

Además, su feroz rivalidad ante el sueco John Borg, marcó al tenis de la década de los 80 con 14 duelos épicos de los cuales se repartieron 7 victorias cada uno.

DECLARACIÓN POLÉMICA

McEnroe se retiró del tenis profesional en 1992. En 2004 volvió a ocupar los espacios principales de las noticias deportivas con una declaración polémica al reconocer que había utilizado sustancias prohibidas, pero de manera involuntaria.

"Durante 6 años no supe que me estaban dando un tipo de esteroide legalizado para el uso en caballos, hasta que decidieron que era incluso demasiado fuerte para los propios caballos", dijo el ex tenista estadounidense, pero sin precisar en qué periodo de su carrera (1977-1992) jugó dopado.

FRASE DE LEYENDA

La leyenda de John McEnroe como el chico berrinchudo y rebelde nació el 22 de junio de 1981 en la primera ronda de Wimbledon ante Tom Gullikson.

´You cannot be serious! (¡No puedes hablar en serio!)´, le gritó al juez de silla Ted James, y añadió: ´that ball was on the line! (¡Esa bola cayó sobre la línea!)´. Acto seguido McEnroe rompió su raqueta, recibió un ´point penalty´ y reviró: ´eres un tonto incompetente y una ofensa contra el mundo´. El árbitro procedió con otro ´point penalty´, dejando a McEnroe casi eliminado.

AL ESTILO DE MICK JAGGER

Una de las aficiones de McEnroe es la música rock, y el ex tenista argentino Gastón Gaudio relató una anécdota.

"Estábamos en la fiesta que era en un barco en el Sena. Tocaba una banda en el escenario del barco. ´Por favor métete en la banda´, le decía. Y él me contestaba que no los conocía. Lo convenzo y en el medio de la comida toda la gente lo ve porque se para de la mesa y encara para la banda. Se puso a tocar una de los Rolling Stones ("Jumpin´ Jack Flash") y yo me puse arriba del escenario para filmarlo. La gente se volvió loca".

LO ABURRÍA EL TENIS

"Creo que el tenis es demasiado rígido. Actuaba así porque muchas cosas me aburrían e intentaba hacerlo todo más interesante. Donde yo crecí esto era normal. En Nueva York es muy habitual que la gente se grite, no es nada extraordinario. La verdad es que no empecé a perder la cabeza hasta que cumplí los 18 años, se me giró un tornillo y ya no me pude controlar. Al final se convirtió en algo así como una marca registrada, la ira como una especie de mecanismo de defensa. Siempre pensé que uno debe ser intenso en lo que hace".

SU NÉMESIS SUECA

El primero duelo que tuvieron McEnroe y John Borg se escribió el 5 de julio de 1980 en la Final de Wimbledon y está considerado el mejor partido en la historia del tenis. "No importa lo malo o bueno que yo sea como persona o jugador, lo que importa es que tengo más ganas de ganar el torneo que mi rival porque él lo ha ganado cuatro veces seguidas. Además, no creo que el público quiera ver ganar siempre al mismo. Eso es simplemente ridículo", declaró McEnroe previo al duelo que ganó el sueco por 1-6, 7-5, 6-3, 6-7(16-18), 8-6.