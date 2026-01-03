En febrero inicia camino olímpico

En febrero, el camino de Donovan Carrillo iniciará en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026. El patinador artístico representará a México por segunda ocasión consecutiva, después de que en Beijing 2022 escribió historia y participó por primera vez en una justa olímpica invernal.

En aquel entonces, al ritmo de canciones que iban desde Carlos Rivera hasta Ricky Martin, Donovan cerró su participación con una nota total de 218.13 unidades entre el programa libre (138.44) y el programa corto (79.69), lo cual le permitió finalizar en el lugar veintidós.

Este año, del 6 al 22 de febrero, Carrillo viajará hasta las frías ciudades de Milán y Cortina d´Ampezzo en Italia. No sólo el patinaje artístico sobre hielo tendrá presencia tricolor, la delegación mexicana también estará conformada por los esquiadores Allan Corona, Sarah Schleper y Regina Martínez; se espera que, en las próximas semanas, se sume una quinta plaza al equipo nacional.

Cabe recordar que Donovan clasificó a los Juegos Olímpicos de Invierno después de conquistar el tercer lugar del Preolímpico de Patinaje Artístico sobre Hielo celebrado en Beijing, China, con 222.22 unidades.

"Me siento tan feliz. Aún estoy temblando. Ha sido un largo camino, pero estoy agradecido por esta nueva oportunidad y capítulo en mi carrera. Este es el inicio de algo increíble", celebró el mexicano después de sellar su clasificación en septiembre.

Si bien los Juegos Olímpicos de Invierno empezarán el 6 de febrero, Donovan Carrillo verá acción hasta el martes, 10 de febrero, con su programa corto en la Milano Ice Skating Arena.

En tiempo del centro de México, la competición iniciará aproximadamente a las 11:30 de la mañana.




