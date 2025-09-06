Djokovic no tira la toalla en la búsqueda del título 25 de Slam

Hoy por hoy, a sus 38 años, Novak Djokovic es el tercer mejor tenista del planeta. Aún le sobra calidad como para colgar sus raquetas y decirle adiós al circuito.

Pero el campeón de 24 torneos de Grand Slam afronta la cruda realidad que los dos hombres que se encuentran por delante suyo —Carlos Alcaraz y Jannik Sinner— le superan en varios sentidos: edad, derroche físico e ingenio en la pista.

Fue lo que quedó en evidencia la tarde del viernes al sucumbir en sets seguidos ante Alcaraz en las semifinales del Abierto de Estados Unidos.

Durante un breve momento del duelo en el estadio Arthur Ashe, Djokovic palpitó que podía plantarle cara al español de 22 años, actual número dos en el ranking.

Al irse al frente 3-0 en el segundo set, espoleado por un público ávido de ver un partido más competitivo, Djokovic mostró el nivel que lo encumbró a ser el hombre con más cetros de individuales en las grandes citas, el dueño del récord de más semanas como número uno del ranking, una medalla olímpica de oro y otros múltiples logros.

Pero fue un espejismo.

Alcaraz no tardó en reaccionar y acabó solventando una expedita victoria 6-4, 7-6 (4), 6-2 sobre un Djokovic que acabó fundido al cabo de dos horas y media.

Fue la cuarta semifinal para Djokovic en los Slams este año. Las perdió todas.

"No me estoy rindiendo en los Grand Slams", enfatizó en una rueda de prensa. "Voy a seguir luchando para llegar a las finales y al menos luchar por otro trofeo. Pero, ya sabes, va a ser una tarea muy difícil".

Lo que motiva al serbio es convertirse en el primer jugador en la historia del tenis con una colección de 25 trofeos de individuales en los Slams. Lo dice su agenda de torneos, marcada por un énfasis en los cuatro majors.

Dos de sus derrotas en las semifinales de 2025 fueron contra Jannik Sinner, el italiano de 24 años, en Roland Garros y Wimbledon. La otra fue cuando Djokovic se retiró tras el primer set contra Alexander Zverev en el Abierto de Australia en enero debido a un problema muscular en su pierna izquierda

"Desafortunadamente, me quedé sin energía después del segundo set", dijo Djokovic sobre lo que sucedió el viernes. "Tuve suficiente energía para luchar contra él y mantener su ritmo durante dos sets. Después de eso, me quedé sin fuerzas, y él siguió adelante".

Djokovic subrayó que es demasiado exigente estar a la par de Sinner y Alcaraz, hombres mucho más jóvenes, al jugar al mejor de cinco sets en las instancias finales de un Slam.

"Desde luego que es algo frustrante en la cancha, cuando no se puede estar a ese mismo nivel físico, pero a la misma vez, es algo que se espera. Viene con el tiempo y con la edad", resaltó. "Todavía disfruto la emoción de la competencia. Hoy recibí un apoyo increíble nuevamente en la cancha por parte del público. Muy agradecido por eso. Lo disfruté mucho. Esa es una de las mayores razones por las que sigo adelante. El amor que he estado recibiendo en todo el mundo ha sido increíble en los últimos años".



