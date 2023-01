Novak Djokovic conquista el décimo título del Abierto de Australia y el 22 de Slam

Cuando regresó a la superficie de juego, Djokovic se sentó en su banco lateral, enterró su rostro en una toalla blanca y sollozó un poco más.

Este viaje a Australia fue mucho más exitoso que el de hace un año, cuando fue deportado porque no estaba vacunado contra el COVID-19, aunque difícil a su manera: un problema en el tendón de la corva; algún tumulto fuera de la cancha que involucra a su padre.

Sin embargo, Djokovic logró todo lo que podría haber querido en su regreso: reanudó su camino ganador en Melbourne Park y regresó a la cima del tenis, declarando:

"Esta es probablemente, diría, la mayor victoria de mi vida".

DURO RIVAL

Solo desafiado brevemente en la final, Djokovic simplemente fue mejor en los momentos más cruciales y venció a Stefanos Tsitsipas 6-3, 7-6 (4), 7-6 (5). Como beneficio adicional, Djokovic saltará del No. 5 al No. 1 en el ranking ATP, un lugar que ya ha ocupado durante más semanas que cualquier otro hombre.

"Este ha sido uno de los torneos más desafiantes que he jugado en mi vida, considerando las circunstancias. No jugar el año pasado; volviendo este año", dijo Djokovic, vistiendo una chaqueta blanca con cremallera y un "22" en el pecho. "Y quiero agradecer a todas las personas que me hicieron sentir bienvenido, me hicieron sentir cómodo, estar en Melbourne, estar en Australia".

El serbio de 35 años extendió su racha invicta en Melbourne a 28 partidos, la racha más larga allí en la era Open, que data de 1968. Agrega el trofeo No. 10 a los siete de Wimbledon, tres del US Open: donde también estuvo ausente el año pasado debido a que no recibió vacunas contra el coronavirus, y dos del Abierto de Francia, para igualar a su rival Rafael Nadal por la mayor cantidad de un hombre.

Solo dos mujeres, Margaret Court, con 24, y Serena Williams, con 23, están por delante de él. Este fue también el título ATP número 93 a nivel de gira para Djokovic, rompiendo un empate con Nadal en el cuarto lugar.

"Me gustaría agradecerles por impulsar nuestro deporte hasta ahora", le dijo Tsitsipas a Djokovic.

"Es el más grande", dijo Tsitsipas, "que jamás haya sostenido una raqueta de tenis".

Djokovic participaba en su 33ª final de Grand Slam, Tsitsipas en la segunda, y el griego de 24 años también perdió la otra, en el Abierto de Francia de 2021, ante Djokovic.

En una tarde fresca bajo un cielo lleno de nubes, y con una banda sonora de cánticos de los seguidores de ambos hombres que provocaron repetidas súplicas de silencio por parte del juez de silla, Djokovic fue superior en todo momento, especialmente en los dos desempates.

Tomó una ventaja de 4-1 en el primero, luego anotó los últimos tres puntos. Lideraba 5-0 en el desempate final y, cuando terminó, se señaló la sien antes de gritar, antesala de todas las lágrimas.

"Muy emotivo para nosotros. Muy emotivo para él", dijo el entrenador de Djokovic, Goran Ivanisevic. "Es un gran logro. Fueron tres semanas muy duras para él. Consiguió superarlo todo".

Djokovic reconoció que todos los problemas crearon tensión para él.

"Se necesitó una enorme cantidad de energía mental y emocional", dijo Djokovic, "para realmente mantenerlo firme, mantener mi enfoque".

Tenga en cuenta: no es que Tsitsipas haya jugado tan mal, aparte de una serie de pifias tempranas que parecían ser más un producto de la tensión que otra cosa. Es que Djokovic era demasiado inflexible. Demasiado preciso con sus golpes, cometiendo solo 22 errores no forzados, 20 menos que su enemigo. Demasiado rápido y flexible en la carrera (aparte de cuando, moviéndose hacia su izquierda, Djokovic se cayó).

"Hice todo lo posible", dijo Tsitsipas, quien también habría ascendido al No. 1 con una victoria, reemplazando a Carlos Alcaraz, quien no jugó el Abierto de Australia por una lesión en la pierna.

Tal vez. Sin embargo, Djokovic empuja y empuja y empuja un poco más, hasta que es el oponente quien es algo menos que perfecto en un golpe, ya sea fallando o proporcionando una oportunidad para saltar.

Eso fue lo que sucedió cuando Tsitsipas tuvo su primer punto de quiebre, que también fue un punto de set, mientras ganaba 5-4 en el segundo y Djokovic sacaba 30-40. ¿Podría ser esto un punto de apoyo? ¿Podría Djokovic ceder? ¿Podría surgir Tsitsipas?

UH no.

Un punto de 15 golpes concluyó con Djokovic golpeando un golpe ganador de derecha cruzado que se sintió como una declaración. Siguieron dos fallos de Tsitsipas: un revés largo, un golpe de derecha ancho. Esos se sintieron como una capitulación. Incluso cuando Tsitsipas realmente rompió en el tercero, Djokovic rompió de regreso.

Ha habido más que golpes de derecha y de revés en la mente de Djokovic durante las últimas dos semanas.

Estaba el asunto no tan pequeño de la saga legal del año pasado: reconoció alternativamente que todo sirvió como una forma de motivación, pero también dijo el otro día: "Ya lo superé", y la curiosidad sobre el tipo de recepción. obtendría cuando se le permitiera ingresar a Australia porque se aliviaron las restricciones pandémicas.

Escuchó un montón de apoyo en voz alta, pero también lidió con algunos abucheos persistentes mientras competía, incluidos los aplausos después de las faltas el domingo.

Estaba el tendón de la corva izquierdo dolorido que ha sido fuertemente vendado para cada partido, hasta la final, es decir, cuando solo se veía una sola pieza de cinta atlética beige.

Y luego estaba el asunto de su padre , Srdjan, siendo filmado con un grupo ondeando banderas rusas, una con una imagen de Vladimir Putin, después de los cuartos de final de Djokovic. El torneo prohibió a los espectadores portar banderas de Rusia o Bielorrusia, diciendo que causarían problemas debido a la invasión en curso de Ucrania. Djokovic y su padre dijeron que Srdjan pensó que estaba con fanáticos serbios.

Aún así, Srdjan Djokovic no asistió a la semifinal de su hijo ni a la final.

"Ambos estuvimos de acuerdo", dijo el joven Djokovic, quien se reunió con papá para abrazarlo después del partido del domingo, "probablemente sería mejor que él no esté allí".

No importa todo, Djokovic se destacó, como lo hace a menudo.

"Ha sido un viaje largo", dijo, "pero muy especial".