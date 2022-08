Quiere Diva Virtual campeonato femenil

"Por los viajes muchas veces me he tenido que quedar esperando a que amanezca en bulevar Puerto Aéreo o en centrales, como la Tapo o la del Norte, para poder agarrar transporte rumbo a mi casa".

"La gente piensa que por ser luchador uno viaja en avión y gana mucho dinero, teniendo una vida de lujos, cuando no. La lucha libre es un deporte que te exige mucho, porque además de estar preparado al 100 por ciento, es mucho estrés y exponernos al estar viajando de noche", confesó la originaria del estado de Guerrero.

Y como la Diva que es, la guerrerense nació para brillar y quiere alcanzar ese resplandor con el campeonato femenil de la arena Tepito.

"El campeonato de Reina del Barrio está vacante, y en la eliminatoria anterior me quedé cerca, pero ahora es mi objetivo.Lo que sea de cada quién, con las compañeras de Welcome To Mi Barrio cada una tiene sus cualidades, lo cual hace que esto esté más reñido", concluyó.