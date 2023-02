Piden clavadistas diálogo entre COM, Conade y World Aquatics

CIUDAD DE MÉXICO

"Me tocó estar de lado de ellos que como deportista tu única tarea es entrenar y competir por México y no verte en temas de políticos y de pantalones largos. No es echar culpas, es sentarnos y resolver todas las partes que nos involucran para que los deportistas no sufran y no se queden sin el apoyo necesario en un ciclo olímpico", dijo Pacheco en su intervención.

La directora de la Conade, Ana Guevara, condicionó a los deportistas acuáticos si acuden a selectivos convocados por el Comité de Estabilización, el cual ella no reconoce, pues mantiene su postura de respaldar a Kiril Todorov, desconocido por World Aquatics, antes FINA.

Los deportistas estarían perdiendo su oportunidad de competir en los Juegos Centroamericanos y del Caribe El Salvador, y Juegos Panamericanos Santiago 2023, estos últimos otorgan plazas a París 2024.

Los seleccionados nacionales junto a las medallistas olímpicas Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez enviaron una carta el pasado 15 de febrero dirigida al presidente de World Aquatics, Husain Al Musalam, para pedir su intervención.

"El hecho de hacer la carta fue para aclarar nuestra situación, la hicimos nosotros en conjunto sin ayuda de nadie. Es para mostrar nuestra posición y hacerles saber nuestro sentir, nadie esta detrás de esto, venimos aquí porque Rommel nos abrió las puertas y nos apoya para que esto pueda llegar a más", expresó el medallista mundial Jahir Ocampo.

El equipo de clavados dio como ultimátum abril para poder tener una respuesta de las autoridades deportivas.

@YGayossoCANCHA