Jake Paul vs Anthony Joshua: Horario para ver la pelea

Jake Paul y Anthony Joshua se enfrentan este día en una pelea de boxeo pactada a ocho rounds en el peso pesado, donde el famoso creador de contenido busca dar la sorpresa contra el que fue visto como el mejor dentro de esta categoría.

La carrera de Paul no es muy larga, comenzó apenas hace un par de años, pero su insistencia y gran relevancia ya lo trajo a un punto al que quería llegar: enfrentar a un boxeador en activo. Anteriormente, el influencer derrotó a Mike Tyson y a Julio César Chávez Jr., dos eventos que causaron mucho morbo entre los que vieron los combates.

¿Dónde ver en vivo la pelea entre Jake Paul y Anthony Joshua?

En contraparte, Anthony Joshua posee una carrera llena de exitos. Dentro del mundo amateur, el inglés ganó medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012; en lo profesional se ha colgado los cinturones de la IBF, WBA, IBO y WBO.

Tras haber aceptado pelear contra Jake Paul, el boxeador británico fue cuestionado por la prensa por prestarse a este "show". En el papel, Joshua se coloca como el gran favorito a llevarse la victoria, pero existe curiosidad sobre el actuar del estadounidense frente a un rival de jerarquía.

Detalles de la cartelera de la pelea de boxeo

Día: viernes 19 de diciembre

Horario: 19:00 horas del centro de México

Transmisión: Netflix (se necesita de suscripción)

¿Qué se espera de la pelea entre Paul y Joshua?

Cartelera completa de la pelea Jake Paul vs Anthony Joshua:

Jake Paul vs. Anthony Joshua, 8 rounds, pesado

Pelea de campeonato: Alycia Baumgardner vs. Leila Beaudoin, 12 rounds, por los títulos superpluma OMB/FIB/AMB de Baumgardner

Anderson Silva vs. Tyron Woodley, 6 rounds, crucero

Jahmal Harvey vs. Kevin Cervantes, 6 rounds, superpluma

Pelea de campeonato: Cherneka Johnson vs. Amanda Galle, 10 rounds, por el campeonato indiscutible peso gallo femenino de Johnson

Pelea de campeonato: Yokasta Valle vs. Yadira Bustillos, 10 rounds, por el título peso paja femenino CMB de Valle

Avious Griffin vs. Justin Cardona, 8 rounds, welter

Keno Marley vs. Diarra Davis Jr., 4 rounds, crucero

Pelea de campeonato: Caroline Dubois vs. Camila Panatta, 10 rounds, por el título peso ligero femenino CMB de Dubois.