El Gran Premio de México, un auténtico desafío para Ferrari

El año pasado el piloto español Carlos Sainz Jr. conquistó el Gran Premio de México como volante de Ferrari, una de las escuderías favoritas del público mexicano; este año, pese a la ilusión de repetir presencia en el podio, Charles Leclerc y Lewis Hamilton ven esta carrera como "un gran desafío".

"Creo que fuimos muy fuertes aquí el año pasado, así que espero que podamos aprovechar lo aprendido el año pasado y aplicarlo este fin de semana", declaró el piloto británico, que vive una primera temporada sin triunfos ni podios con el Caballo Rampante.

¿Qué novedades trae la práctica libre?

Este viernes, Antonio Fuoco tomó el lugar de Hamilton en la primera práctica libre del Gran Premio de México, como parte de la iniciativa de la Fórmula 1 que señala que todos los equipos deben ceder los dos lugares al menos dos veces en la temporada a un novato en la primera sesión.

"Me faltará la primera práctica, así que este fin de semana necesito aprender a correr prácticamente desde el principio", agregó el siete veces campeón del mundo.

Por su parte, Charles Leclerc, que viene de subirse al podio en el Circuito de las Américas y que ocupa el quinto lugar en el campeonato de pilotos, tiene una visión más terrenal y alejada de la gloria sobre las expectativas del equipo en México.

"En este momento no parece muy probable que vayamos a luchar por la victoria este fin de semana, pero nunca digas nunca. El año pasado fue un fin de semana muy positivo para el equipo, Carlos (Sainz) estuvo realmente muy fuerte todo el fin de semana y me costó acercarme", confesó.

¿Cuáles son los retos en la Ciudad de México?