Más de 2 mil corredores compitieron en la Xplor Bravest Race

El sol se alzó en el Caribe mexicano, atestiguando la resistencia de 2 mil 970 corredores que desafiaron la "Xplor Bravest Race: El Origen". Un capítulo escrito entre cavernas, selva y toboganes, donde los más de cincuenta obstáculos de la competición no solamente pusieron a prueba la fuerza de sus participantes, sino también su determinación.

"El Origen" fue el primer pasaje de una historia que se narrará durante los próximos años: "La Transformación", "El Descenso" y "La Renovación". Cada carrera contará una narrativa inspirada en los cuatro puntos cardinales y los ciclos del universo. El propósito no es vencer al cronómetro, sino que cada corredor se enfrente a sí mismo: un ejercicio de fortaleza mental.

"En ese sentido, estaremos en el segundo capítulo de esta historia de cuatro años", adelantó el director de Operaciones Parques de Aventura, Marco Antonio Hernández Díaz.

El trazado —de aproximadamente seis kilómetros— comprende distintos puntos del parque Xplor, ubicado en el corazón de la Riviera Maya, Quintana Roo. Para la undécima edición de la carrera, el recinto se pintó de cascos naranjas y playeras negras que portaron los "runners".

"El marco de esta carrera es nuestro bello parque Xplor, donde en parte de los obstáculos podrán conocer los atractivos del recinto. Es una maravilla de la naturaleza", prometió la gerente de Operaciones de Xplor "Fuego", Magali Campos.

Y es que, a lo largo del evento deportivo, los participantes enfrentaron retos que van desde nadar en cavernas, hasta arrastraste por el lodo para conquistar la línea de meta. Ahí les esperaba una medalla plateada con el nombre de la competición, pero antes —entre el cansancio y la adrenalina al máximo— debían superar el último desafío: una escalada que puso a prueba sus últimas fuerzas.