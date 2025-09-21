Se desploma Jimmy

Pachuca no camina de la mano de Jaime Lozano; ayer extravió el rumbo una vez más y perdió 2-0 con Gallos Blancos, que es penúltimo en la competencia.

Los Tuzos salieron con la pólvora mojada y en el campo, Benjamín Mora le ganó la partida a Jimmy Lozano quien fue incapaz de parar un equipo que se sobrepusiera a un gol tempranero.

Santiago Homenchenko puso el 1-0, de penal, al minuto 11.

Sergio Barreto le cometió falta a Lucas Rodríguez y el árbitro Fernando Hernández no dudó en marcar la pena máxima, a pesar de los reclamos del equipo de casa.

Pachuca se perdió en medio de la desesperación por encontrar el empate, mientras que los emplumados aprovecharon el desgaste del cuadro local.

Antes de irse al descanso, Gallos Blancos sacó ventaja de otro despiste de los Tuzos, que perdieron un balón en la media cancha y Jhojan Julio puso el segundo de la tarde al 45´+9´.

El segundo tiempo estuvo plagado de fallas hidalguenses, además de que el portero Guillermo Allison salió certero.