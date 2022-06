Dejaría Max la F1 a los 30

Max Verstappen firmó este año una extensión de contrato con Red Bull hasta 2028 y puede que dentro de seis años sea la última vez que se le vea compitiendo en la Fórmula Uno.

El neerlandés, actual campeón del mundo en la máxima categoría, comenzó a rodar en la máxima categoría desde los 17 años y, para cuando finalice su firma multianual con el toro rojo, ya será todo un treintañero.

"No he decidido todavía lo que haré tras terminar mi contrato en 2028, quizás pare. He estado en Fórmula Uno desde los 17 años, es mucho tiempo y ya llevo muchas temporadas aquí, puede que quiera hacer algo diferente. Me gustaría probar otro tipo de carreras, de larga distancia", dijo Verstappen, a Sky Alemania.

"Puede que esté cansado después de viajar durante tanto tiempo, podría querer una vida más simple y correr solamente las carreras que me gusten. En mi caso, mi problema es que siempre que participo en algo, realmente quiero ganar".

Verstappen, quien ha ganado cuatro de los siete Grandes Premios que van en la temporada 2022 de la F1 (Arabia Saudita, Emilia-Romaña, Miami y España), descartó seguir de una forma u otra en el universo del "Gran Circo".

"No me veo como analista o con un rol diferente dentro de un equipo en el futuro, no tengo la motivación para eso. Cuando ya no vuelva a pilotar, haré otro tipo de cosas divertidas", apuntó Max, de años.

Verstappen lidera el campeonato con 125 puntos, seguido por el monegasco Charles Leclerc, de Ferrari, con 116, y el mexicano Sergio Pérez, de Red Bull, con 110.

La próxima carrera será este 12 de junio con el Gran Premio de Azerbaiyán.