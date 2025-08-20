Dedica ´Majo´ su plata a su abuelito

La clavadista mexicana se encontraba en Estados Unidos cuando, en abril de este año, le avisaron que José Luis Sánchez, su abuelo, había fallecido, dejando una herida en su corazón que poco a poco sana.

La medalla de plata que ganó junto a Suri Cueva en la plataforma de 10 metros sincronizados, lleva dedicatoria especial a ese hombre que siempre creyó en la capitalina.

"Se la dedico a mi abuelito que falleció hace poquito y desde el cielo me está viendo y yo le prometí que iba a ganar una medalla porque sé que él estuvo conmigo y me estuvo acompañando, además su cumpleaños fue hace 2 días y es para él.

"Lo que más me dejó mi abuelito fue que disfrutara las cosas porque él sonreía todo el tiempo y estoy tratando de tener eso en mi vida y que hay que trabajar porque mi familia siempre ha sido muy trabajadora y es algo que caracterizaba a mi abuelito", dijo Majo entre lágrimas.

Una de las metas que ya se planteó la joven de 20 años es llegar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.




