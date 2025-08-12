Deadpool podría unirse a Avengers, insinúa Reynolds

¿Será que Deadpool finalmente luchará hombro a hombro con los héroes más poderosos de la Tierra?

Ryan Reynolds encendió las especulaciones al publicar en redes sociales una imagen del icónico logo de Avengers, en blanco y negro, intervenido con una "A" roja pintada con aerosol, muy al estilo del irreverente antihéroe que interpreta.

La publicación desató de inmediato una ola de teorías entre los fans del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), quienes ya imaginan a Wade Wilson formando parte de Avengers: Doomsday o Avengers: Secret Wars.

Marvel Studios no ha confirmado la participación del personaje, pero el guiño llega luego de que la cinta Deadpool & Wolverine fue no de los mayores éxitos de taquilla del 2024, consolidando a Reynolds como uno de los rostros más populares del MCU.

De concretarse, sería la primera vez que Deadpool comparta pantalla con Los Vengadores, un escenario que el propio Reynolds calificó en entrevista con Time como uno de sus "sueños geek" más grandes.

"Si Deadpool se convierte en un Vengador o en un X-Men, estamos en el final", dijo entonces.

En marzo, Marvel reveló el extenso reparto de Avengers: Doomsday, confirmando el regreso de Robert Downey Jr., esta vez en la piel del villano Doctor Doom, debutado en la escena postcréditos de Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos.

También estarán Chris Hemsworth como Thor, Anthony Mackie como el Capitán América, Sebastian Stan como Bucky Barnes, Paul Rudd como Ant-Man, Tom Hiddleston como Loki, Tenoch Huerta como Namor y Letitia Wright como Shuri/Pantera Negra.

Avengers: Doomsday llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026, seguido de Avengers: Secret Wars el 17 de diciembre de 2027.