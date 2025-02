David Benavidez se "rinde", ya no quiere pelear con el "Canelo"

Después de insistir, una y otra vez, sólo para recibir constantes negativas, David Benavidez ya no tiene interés en enfrentarse ante el pugilista mexicano, Saúl "Canelo" Álvarez. Menos ahora que siente euforia por haberse impuesto ante David Morrell en un duelo de pesos semipesados.

Si bien, hasta hace una semana, "Red Flag" todavía guardaba un deseo por hacerle frente al "Canelo" en la búsqueda de "gloria", más que un tema económico— parece que este anhelo ya se quedó atrás.

"Yo ya no estoy pensando en el 'Canelo'. Pienso en los mejores de mi peso. Me siento orgulloso. Muchos fanáticos me apoyaron. Yo ya me siento campeón mundial. Quiero seguir ganando a los mejores de mi peso", confesó para los micrófonos de ESPN.

Las palabras de Benavidez se dieron momentos después de derrotar a David Morrell por decisión unánime. Una pelea que se dio en la imponente T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. Ahí, el boxeador estadounidense consiguió el título "regular" de peso semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Benavidez tiene un deseo: unificar los títulos de las 175 libras. Por ello, más que concentrarse en el "Canelo", esperará a su próximo rival: el ganador de la próxima pelea entre Artur Beterbiev y Dmitry Bivol, el combate más esperado de febrero.

¿Cuándo será la próxima pelea del "Canelo" Álvarez?

Sin David Benavidez en el radar, todavía no se sabe contra quién se enfrentará el boxeador mexicano en su próxima pelea.

Corren rumores sobre posibles nombres: William Scull y Terence Crawford. Sin embargo, nada es certero.

De acuerdo a reportes, más allá de quién será su próximo rival, la pelea estaría planificada para mayo de este 2025. A la espera de definir más detalles.