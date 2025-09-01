Rompe Medvedev con su entrenador

Daniil Medvedev ya no trabajará con su entrenador Gilles Cervara, con el que ha estado mucho tiempo, después de un año decepcionante en los torneos de Grand Slam que terminó con su colapso en la derrota en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos.

Medvedev, el campeón del Abierto de Estados Unidos 2021, y Cervara publicaron mensajes el domingo en Instagram, agradeciéndose mutuamente por una exitosa asociación cuyo punto culminante fue cuando el ruso alcanzó el número uno en el ranking de la ATP.

Medvedev escribió sobre sus "increíbles 8-10 años juntos" en el pie de foto de una foto de ellos sosteniendo sus trofeos del Abierto de Estados Unidos

"Estoy agradecido contigo por guiarme a lo largo de todos estos años y veamos qué nos depara la vida en el futuro".

Medvedev ha ganado 20 títulos, pero cayó al 13er puesto del ranking y ha perdido en la primera ronda de los últimos tres majors, incluyendo dos veces contra Benjamin Bonzi.

Fue durante su derrota ante Bonzi la semana pasada que tuvo un arrebato después de que el juez de silla permitiera a Bonzi que repitiera un primer servicio tras la entrada de un fotógrafo en la cancha durante el partido. Medvedev fue multado 42.500 dólares por parte del Abierto de Estados Unidos por conducta antideportiva y abuso de raqueta.

Cervara escribió que le encantaba entrenar y apoyar a Medvedev "(incluso cuando era difícil), y encontrar soluciones contigo y el equipo para ayudarte a rendir".

"Recordaré tu magia poco convencional como jugador, que es tu fortaleza", añadió. "Regresará, estoy seguro".



