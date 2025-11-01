David Faitelson da bienvenida a Mauricio Ymay a Televisa

Después de siete años, Mauricio Ymay volverá a Televisa para integrarse al equipo de narradores, comentaristas y reporteros que acompañarán a la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026.

Su regreso a Televisa estuvo acompañado de polémica, ya que en redes sociales trascendió que se debería a una petición de Javier Aguirre por tener supuestos roces con Gibrán Araige, el reportero habitual del Tri para la empresa en los últimos años. Sin embargo, figuras como David Faitelson se encargaron de desmentir esas versiones. Incluso, el conductor ya le dio la bienvenida a Ymay.

"Bienvenido querido Mauricio Ymay... Será un honor volver a trabajar contigo... Nuestro equipo de selección de cara al Mundial 2026 se fortalece poderosamente: Gibran Araige, Andrés Vaca, Miguel Layún, Ricardo La Volpe, Tania Rincón y Alejandro de la Rosa", publicó Faitelson en redes sociales junto a una imagen donde aparece Emilio Azcárraga, dueño de la empresa, abrazando a su nuevo talento.

Según Marca, Ymay no sólo cumplirá el rol de reportero en Televisa, también tendrá participaciones protagónicas en programas de debate de TUDN, tras su gran experiencia en ese rubro en ESPN.

¿Qué significa este cambio?

Este regreso de Ymay podría marcar un cambio significativo en la cobertura de la Selección Mexicana, especialmente con la Copa del Mundo 2026 a la vista. La integración de un narrador con su experiencia promete enriquecer la narrativa del equipo.

La respuesta de los seguidores y de otros comentaristas ha sido variada, pero la mayoría espera que este cambio beneficie la cobertura del Mundial. La Selección Mexicana se prepara para un evento crucial, y la experiencia de Ymay podría ser un factor determinante.