¡Haaland, un espectáculo!

Erling Haaland mejoró aún más su reputación de superestrella con un "hat-trick" para Noruega, que se impuso en casa por una paliza de 5-0 sobre Israel, mientras que Cristiano Ronaldo no logró anotar en la victoria de Portugal por 1-0 sobre Irlanda el sábado en las eliminatorias para la Copa del Mundo.

Haaland alcanzó los 51 goles para Noruega en tan sólo 46 partidos, mientras que Cristiano no pudo aumentar su factura de de 141 tantos con su selección, un récord del fútbol masculino.

Ambos jugadores fallaron un penalti, Haaland incluso erró su repetición, en una noche en que los penales fallados parecían contagiosos pero no afectaron los resultados. Ferran Torres de España y Mateo Retegui de Italia también vieron sus penales detenidos.

El campeón europeo España venció a Georgia por 2-0, mientras que Italia ganó 3-1 en Estonia para evitar que la goleadora Noruega se alejara demasiado. El portero de Italia, Gianluigi Donnarumma, regaló un gol postrero con un descuido que se sumó a otros errores en los últimos años.

España conserva el control

España encabeza el Grupo E con nueve puntos después de una tercera victoria consecutiva sin recibir gol.

Sin el prodigio lesionado del Barcelona, Lamine Yamal, España tomó la delantera a mitad de la primera mitad gracias a Yeremy Pino.

El centrocampista goleador Mikel Oyarzabal hizo el 2-0 con un tiro libre a mitad del complemento.

España está tres puntos por delante de Turquía, que apabulló 6-1 en Bulgaria con dos goles del delantero de la Juventus Kenan Yildiz.

Portugal toma el mando

El gol de Portugal en el ocaso del duelo aseguró una tercera victoria consecutiva y una ventaja de cinco puntos sobre Hungría, que ocupa el segundo lugar en el Grupo F.

Rúben Neves anotó de cabeza en el tiempo de descuento para compensar el penalti fallado por Cristiano a los 75, cuando el portero Caoimhin Kelleher estiró una pierna para desviar el esférico por encima del travesaño.

Los aficionados en Lisboa ofrecieron un minuto de aplausos a los 21 en memoria de Diogo Jota, quien usó ese número de camiseta para Portugal. El exdelantero del Liverpool murió en un accidente automovilístico en julio junto con su hermano.

Neves ahora lleva el número 21 y tiene un tatuaje en su pantorrilla izquierda en honor a su difunto amigo.

En el otro partido del grupo, Hungría venció a Armenia 2-0 con goles de Dániel Lukács y Zsombor Gruber.

Tres goles de Haaland

Haaland fue el único jugador noruego en anotar en Oslo. Israel marcó dos goles en su propia puerta.

Noruega ha ganado los seis partidos y está seis puntos por delante de Italia, que ocupa el segundo lugar. El equipo de Haaland tiene una gran diferencia de goles de +26, con 29 goles anotados y tres recibidos.

Haaland colocó un disparo en el ángulo a los 27 minutos, añadió un gol con un potente cabezazo a los 63 y otro testarazo a los 72.

Incluso participó en el tercer gol de Noruega cuando su presencia provocó un error entre el portero y el defensor Dan Nachmias.

El gol en propia puerta del delantero israelí Anan Khalaili había puesto a Noruega por delante después de 18 minutos.

Hubo protestas pro-palestinas antes del partido en Oslo.

Italia se adelantó temprano gracias al delantero Moise Kean, que juega para la Fiorentina en la Serie A. Más tarde, Kean se retiró cojeando con lo que parecía ser una lesión en el tobillo derecho.

Retegui remeció la red cerca del descanso y el delantero del Inter de Milán Pio Esposito aprovechó un centro de Leonardo Spinazzola en el 74.

Manaj anota

La victoria de Albania por 1-0 en Serbia la llevó al segundo lugar, cuatro puntos detrás de Inglaterra en el Grupo K.

El delantero Rey Manaj anotó al borde del descanso con una volea certera e hizo una seña nacionalista con sus manos mientras corría al banco para celebrar.

Juntó sus manos con los pulgares entrelazados y los dedos extendidos para formar lo que parecía el águila bicéfala que se muestra en la bandera de Albania. Los pulgares representan las cabezas de las dos águilas.

En el otro partido, Andorra empató 2-2 en Letonia.