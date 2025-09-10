Quiere Crawford derrotar a ´Canelo´

Terence "Bud" Crawford no necesita que nadie refuerce su confianza o su actitud. Ciertamente, tampoco necesita otra pelea para enriquecer su currículum.

Si se retirara hoy, Crawford sería considerado uno de los mejores boxeadores de este siglo. Pero incluso él sabe cuánto significa para su legado la pelea del sábado por el título de peso supermediano contra Saúl "Canelo" Álvarez en el Allegiant Stadium.

El boxeador de 37 años habló con confianza sobre la posibilidad de añadir un tercer título indiscutido a su cuenta, cuando desafíe al mexicano Álvarez (62-2-2, 39 nocauts), quien posee todos los cinturones en las 168 libras, 14 libras más pesado que el límite en el peso superwélter, donde reina Crawford (41-0, 31 nocauts).