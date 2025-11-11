Vaqueros vuelven al trabajo tras la muerte de Kneeland

Los Cowboys de Dallas volvieron al trabajo el lunes después de su semana de descanso, sin la habitual presencia de los medios mientras el club comienza a volver al trabajo tras la muerte del jugador defensivo Marshawn Kneeland.

El vicepresidente ejecutivo Stephen Jones afirmó que los Cowboys todavía estaban consultando con la familia de Kneeland sobre cómo honrar al ex de la Universidad de Western Michigan, quien estaba en su segunda temporada.

La policía informó que Kneeland fue encontrado muerto el jueves en la mañana, aparentemente por una herida de bala autoinfligida, después de llevar a los oficiales a una persecución cuando no se detuvo en un control de tráfico. Las autoridades perdieron de vista el vehículo de Kneeland, y el joven de 24 años fue encontrado muerto unas tres horas después de huir a pie de la escena de un accidente, según la policía.

"Ciertamente, esto pone todo en perspectiva. Estás jugando un juego que significa mucho para muchas personas, pero hay cosas mucho más importantes que eso", expresó Jones en su programa de radio en 105.3 The Fan en Dallas. "Sin duda, eso es lo que estamos atravesando esta semana. Así que eso será lo primero y más importante. Pero luego sabemos que, como cualquier cosa, tienes que volver al trabajo. Solo queremos seguir honrando a Marshawn y hacer todo de la mejor manera posible".

Bajo la dirección de la NFL, cada equipo local guardó un minuto de silencio por Kneeland durante el fin de semana, junto con un anuncio sobre la concienciación sobre la salud mental. Algunos de los momentos de silencio terminaron incluyendo al ex comisionado Paul Tagliabue después de que se conociera la noticia de su muerte poco antes del inicio de los primeros juegos del domingo.

Los Cowboys vuelven a jugar el próximo lunes en Las Vegas. Su próximo juego en casa es el 23 de noviembre contra Filadelfia, su rival de la NFC Este. Kneeland tuvo el único sack de su carrera en el partido inaugural de la NFL contra los Eagles esta temporada. Su muerte ocurrió pocos días después de que recuperara un despeje bloqueado en la zona de anotación para un touchdown en una derrota 27-17 ante Arizona.

"Lo más destacado fue su energía y la forma en que jugaba el juego. Jugaba con mucha intensidad. Le encantaba ir tras ello", dijo Jones sobre la selección de segunda ronda de 2024. "Sin duda, eso saltaba a la vista cuando veías a Marshawn cuando lo estábamos evaluando. Quiero decir, simplemente saltaba a la vista, cómo se esforzaba, cómo jugaba el juego, su pasión por el juego".