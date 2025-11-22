Avanza Italia a la gran final

El bicampeón defensor Italia alcanzó la final de la Copa Davis después de que Flavio Cobolli venciera a Zizou Bergs de Bélgica 6-3, 6-7 (5), 7-6 (15) tras salvar el viernes siete puntos de partido en un dramático juego de semifinales.

¿Qué ocurrió?

La semifinal de la Copa Davis se llevó a cabo en un ambiente de alta tensión, donde Flavio Cobolli mostró una notable resistencia. A pesar de perder el segundo set, logró recuperarse y asegurar la victoria en el tercer set, lo que permitió a Italia avanzar a la final.

¿Cuál fue la respuesta de los involucrados?

Tras el partido, Cobolli expresó su satisfacción por el resultado y destacó la importancia de haber salvado esos puntos críticos. La victoria no solo representa un paso hacia la final, sino también un momento clave para el tenis italiano en el contexto de la Copa Davis.

¿Qué significa esta victoria para Italia?

Con esta victoria, Italia reafirma su posición como uno de los equipos más fuertes en la Copa Davis, buscando defender su título y continuar su legado en el tenis internacional.