Fittipaldi, agradecido con la vida

Y es que el brasileño recuerda el peligro que significa subirse a un Fórmula Uno.

"Mi mejor carrera en F1 fue con el Gran Premio de Argentina en 1973, que fue una disputa muy grande con François Cevert y Jackie Stewart. También tuve muchos momentos amargos, todos en el deporte tenemos momentos de frustración, sobre todo cuando perdíamos muchos colegas, en aquella época se corría con mucho riesgo, y cuando pasas por esos instantes de tristeza, cuando tienes el resultado deseado, valoras mucho más, si no tuviéramos esos malos momentos no le daríamos valor a los buenos momentos.

"Siempre que perdía el control del carro o tenía alguna falla mecánica sabía que podía chocar, y uno o dos segundos te parecen una eternidad porque sabes que el impacto puede ser grande", comentó Emerson.

Uno de esos momentos se dio en el GP de Alemania de 1976, cuando Niki Lauda sufrió un grave accidente que le produjo graves quemaduras que le dejaron marcas de por vida.

"A mí me gustaba mucho Niki, él era muy cercano a mí, para todos fue muy difícil aquellos momentos. Había un doctor panameño Rafael Grajales, quien era el médico particular de los pilotos, y me decía que Niki a medianoche estaba en el límite de oxígeno para el colapso. Lo de Niki fue un milagro, porque 45 días después estaba compitiendo, fue un ejemplo para todos los deportistas de que cuando tienes una fuerza mental muy grande se puede superar", recordó.