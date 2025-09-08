Túnez asegura su clasificación a la Copa del Mundo 2026

El Mundial 2026 tiene ya a su décimo octavo participante confirmado.

Túnez amarró su boleto a la Copa del Mundo tras vencer como visitante por 1-0 a Guinea Ecuatorial en la octava fecha de las Eliminatorias Africanas con un tanto de Mohamed Ben Romdhane al minuto 94.

Con 22 puntos, los tunecinos se aseguraron de ser líderes indiscutidos del Grupo H con dos partidos todavía por jugar y son la segunda selección de África en meterse al Mundial, ya que Marruecos confirmó su pase el sábado y quedan siete cupos y medio en esta zona por definir.

Las Águilas de Cartago disputarán en 2026 su séptimo Mundial y por segunda vez en su historia lograron clasificar a tres Copas del Mundo de forma consecutiva, hecho que no se suscitaba desde que acudieron a Francia 1998, Corea-Japón 2002 y Alemania 2006.

El equipo africano nunca ha superado la primera ronda en la máxima fiesta del futbol, pero su mejor resultado fue el noveno puesto obtenido en Argentina 1978, certamen en el que le ganaron 3-1 a México, perdieron 1-0 con Polonia y empataron 0-0 con Alemania para quedarse con solamente tres puntos, además de que por esos tiempos, solo participaban 16 selecciones en el Mundial.