Forever Young gana Clásico de la Copa de Criadores

Forever Young superó el sábado al campeón defensor Sierra Leone por medio cuerpo para ganar el Clásico de la Copa de Criadores, dotado con una bolsa de 7 millones de dólares en Del Mar, lo que otorgó a Japón una victoria en la carrera que más dinero reparte en América del Norte.

Montado por Ryusei Sakai, Forever Young corrió una milla y un cuarto 2:00.19 minutos y pagó 9 dólares a primer lugar, en una carrera a la que llegó con pronósticos de 7-2. El potro fue tercero en el Clásico del año pasado detrás de Sierra Leone y Fierceness.

La carrera perdió a Sovereignty, ganador del Derbi de Kentucky. El potro fue retirado después de presentar fiebre a principios de la semana.

El entrenador Yoshito Yahagi obtuvo su tercera victoria en la Copa, mientras que Sakai reclamó su primera.

"Forever Young es un caballo increíble", afirmó Yahagi.

Fierceness fue tercero y Journalism, el ganador del Preakness fue cuarto. Mindframe terminó quinto, seguido por Baeza, Nevada Beach, Antiquarian y Contrary Thinking.

Forever Young aumentó sus ganancias a 19.358.590 dólares en su trayectoria, con diez victorias en 13 salidas.

En las otras carreras del sábado:

Ethical Diamond, criado en Irlanda, ganó el Turf de 5 millones de dólares por un cuerpo y un cuatro, y pagó 57,40 dólares.

Bentornato logró una victoria por dos cuerpos en el Sprint de 2 millones después de terminar segundo el año pasado. El boricua Irad Ortiz Jr. obtuvo su segunda victoria en la Copa duraante la jornada y la 23ª en su carrera.