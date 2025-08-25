Dice Wolff que Horner se comportó como un imbécil

Christian Horner no estarás más en la F1, al menos por el resto de la presente temporada, pero Toto Wolff reconoció que se le extrañará, aunque sentención que los últimos 12 o 15 años el británico se comportó como un imbécil.

Wolff y Horner protagonizaron una de las rivalidades que serán recordadas en la Máxima Categoría.

La lucha por el campeonato entre Lewis Hamilton y Max Verstappen fue más allá y llegó hasta los directivos.

En entrevista con Formula.hu, el austriaco de Mercedes criticó el accionar del británico, aunque reconoció que lo hecho con Red Bull será recordado por muchos años.

"Bueno, en los últimos 12-15 años, a menudo se ha comportado como un imbécil. Actúa según valores completamente diferentes, pero incluso el peor enemigo tiene un mejor amigo, y tuvo un gran éxito", mencionó

El jefe de las Flechas Plateada aseguró que Horner deja huella en el automovilismo, también por su controvertida personalidad.

"Ahora que se ha ido, al menos por un tiempo, siempre fue auténtico, controvertido y divisivo, pero era uno de los personajes principales. Se podría decir con seguridad que fue tan importante como un piloto de la Fórmula 1", dijo Wolff.

Con el despido de Horner, Wolff admitió que pierde a un enemigo, al que echará de menos, pues ya no podrá odiarlo, sobre todo por esa temporada de 2021.

"Esos años, pero especialmente 2021, no sólo se trataban de Max y Lewis, sino también de Christian y yo. Es más, a veces fue realmente difícil, y eso está en todos los libros de historia y siempre lo estará. Siempre decía que me encantaba odiarlo. Entonces, ¿a quién odio ahora? Parece que tendré que buscar a otra persona", finalizó el austriaco.

En julio pasado, Red Bull anunció la salida de Horner como CEO y Director del Equipo, argumentando el bajo rendimiento en la presente temporada de F1, las críticas generadas tras la salida de Sergio Pérez, sin olvidar la acusación de conducta inapropiada hacia una empleada.



