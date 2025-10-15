´Checo´ Pérez, el más esperado

La gran fiesta de la Fórmula Uno está lista para tomar la Ciudad de México una vez más, y aunque en esta ocasión Sergio Pérez no dirá presente en la parrilla, como se hizo costumbre durante una década, el piloto tapatío podría hacer una aparición especial, como invitado de lujo en las gradas.

El director general del Gran Premio de México, Federico González Compeán, aseguró que está en pláticas con Cadillac, la nueva escudería del ídolo mexicano, para confirmar su presencia en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

"Nos encantaría que ´Checo´ estuviera aquí, pero no sé si va a estar. Hemos tenido reuniones con Cadillac y mencionaron que es posible. Él siempre tiene su lugar apartado, y nos encantaría festejar con Sergio su regreso a la Fórmula Uno", declaró González Compeán, después de la inducción de dos nuevas leyendas (Tomás López Rocha y Gustavo del Campo) al Muro de Honor del Deporte Motor en México.



