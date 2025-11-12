Confía ´Checo´ subirse al podio con Cadillac

Cada vez falta menos para ver el debut de Sergio "Checo" Pérez en la Fórmula 1 como nuevo piloto de Cadillac. Sin embargo, aún se encuentra en etapa de preparación y adaptación a su nuevo equipo, en el cual tendrá la responsabilidad junto a su compañero Valtteri Bottas de convertirlos en uno competitivo. Recientemente, en una entrevista el piloto tapatío fue cuestionado sobre la posibilidad de subirse al podio en la primera temporada del equipo estadounidense y respondió con una afirmación contundente: "Sí, lo creo. Realmente lo creo".