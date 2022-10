Despierta Checo Pérez a la afición en Guadalajara

Incluso, cientos durmieron a los alrededores de La Minerva para ser testigos del Show Run de Red Bull.

El cansancio se olvidó con los primeros rayos del Sol. Ya sea que hayan llegado desde las 2 de la mañana, 4 o 7, todos se alistaron con los colores de la escudería austriaca y el "11" en gorras, playeras o banderas.

"Desde hace 11 años que Checo hizo su primer Show Run aquí, lo tengo pegado en mi cuarto, a ver si me lo firma esta vez. De hecho, pasó ahorita en la camioneta, lo vio y me saludó, estuvo genial", manifestó un aficionado, quien portaba el póster de la exhibición de 2011, cuando Pérez manejó su Sauber en el Centro de la Ciudad.

Paul, llegó a las 7:00 horas, y si nunca ha tenido problema para levantarse temprano las competencias de Checo, ahora que se presentaba en Guadalajara, tampoco tuvo conflicto.

"Lo admiro mucho, siempre me he levantado temprano para verlo, y cuando ha venido a eventos de Go Karts ya me he tomado fotos con él, a mí se me hace muy padre. Vale la pena estar aquí", manifestó.

Luis, un padre de familia, sintió pena cuando dijo que llegó "tarde" en comparación con los que acamparon desde la madrugada.

"Yo llegué tarde, a las 7:30, porque vi en redes sociales que había gente desde las 2. Es un súper evento, Checo está en los cuernos de la luna, y yo espero que sea campeón del mundo", comentó.