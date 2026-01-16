"Checo" Pérez ya debutó con Cadillac en el Circuito de Silverstone

De cara a este 2026 en la Fórmula 1, el regreso de Sergio "Checo" Pérez a las carreras con Cadillac fue una de las noticias que más expectativas generó en el mundo del automovilismo.

¿Cuándo corrió Checo Pérez con Cadillac por primera vez?

Ahora, a solo unas semanas del test de pretemporada, la nueva escudería del máximo circuito se encuentra en prácticas del que será su auto para la campaña de debut. Y de acuerdo con fuentes cercanas al equipo, "Checo" fue el primero en subirse.

Previo al arranque formal de la pretemporada en Barcelona, el piloto tapatío se unió a Valtteri Bottas y Zhou Guanyu en Gran Bretaña esta mañana de viernes 16 de enero, con el propósito de probar la nueva máquina en posta y tener una perspectiva más precisa para la hora de la verdad.

Detalles sobre las pruebas de Checo Pérez en Silverstone

El mexicano ex de Red Bull se unió a su nuevo equipo en Silverstone, y así afinar los últimos detalles para su primera temporada con la nueva escudería estadounidense. Al principio, el clima del país británico dificultó las pruebas, aunque unas horas después, se encendieron los motores y el auto logró maniobrar la pista de Gran Bretaña.