Tener a Max te convierte en un mejor piloto.- Checo Pérez

"Creo que es un poco mejor luchar contra un solo piloto, sobre todo si es tu compañero de equipo, porque eso significa que el equipo está en una posición única. Tener a Max como referencia te convierte en un mejor piloto. Saca todo de ti. Y entiendo qué dirección tengo que ser capaz de tomar con el coche.

"No hay duda de que no hay ningún piloto en tan buena forma como Max. Así que, junto con el equipo y el coche, es sin duda el piloto más difícil de batir. Así que me exigirá el máximo para dar lo mejor de mí cada fin de semana", puntualizó Pérez de cara al Gran Premio de Azerbaiyán que se realizará este fin de semana.