Regresa Checo a la F1 con Cadillac

Es completamente oficial, el piloto mexicano Sergio Pérez volverá a la Fórmula 1 en 2026 con Cadillac.

Este martes, la escudería estadounidense anunció a Checo como uno de sus pilotos para su debut en la F1 la próxima temporada y su coequipero será el finlandés Valtteri Bottas.

El acuerdo sería por una duración de dos años pero con la posibilidad de extenderse a un tercero, dependiendo del rendimiento del tapatío durante las campañas de 2026 y 2027.

Después de una temporada lejos de las pistas tras su polémica salida de Red Bull, Pérez volverá a la Máxima Categoría para hacer una dupla de mucha experiencia con el ahora ex piloto de Mercedes, donde fue firmado como reserva para 2025.

"Fichar a dos pilotos tan experimentados como Bottas y Checo es una clara señal de nuestras intenciones. Ellos lo han visto todo y saben lo que se necesita para triunfar en la Fórmula 1. Pero más importante aún, entienden lo que significa ayudar a construir un equipo.

"Su liderazgo, retroalimentación, instinto forjado en la competencia y, por supuesto, su velocidad serán invaluables mientras damos vida a este proyecto.

"Un enorme agradecimiento al equipo de Mercedes por su cooperación y comprensión", sentenció Graeme Lowdon, director del equipo.

La principal ventaja de Checo es el amplio conocimiento que adquirió con Sauber, McLaren, Force India, Racing Point y la escudería austriaca, así como su adaptación a los diferentes cambios técnicos en el reglamento.

El tapatío fue el primer nombre que aparecía en la lista de opciones de Cadillac porque ya no estaba ligado a Red Bull en 2025 y porque sus números son confiables

Pérez sumó seis victorias durante su primera etapa de 14 años en el Gran Circo, una conseguida con Racing Point en el GP de Sakhir 2020 y cinco más en su paso por Red Bull entre 2021 y 2024.

Con los Toros Rojos supo responder a la confianza y colaboró de gran manera para la obtención del campeonato de pilotos de Max Verstappen en 2021, además de consagrarse como subcampeón mundial en 2023.

Ese es otro punto a favor del mexicano, pues sabe lidiar con la presión de los resultados y mediática al ser compañero del neerlandés durante cuatro años.

Sin embargo, su desempeño comenzó a decaer junto al rendimiento del auto de RB y sus actuaciones irregulares en 2024 propiciaron que se hiciera oficial su salida de la escudería austriaca el pasado 18 de diciembre, pese a que el tricolor tenía contrato con Red Bull hasta 2026.

Así que se vio obligado a firmar su renuncia para dejarle el asiento al neozelandés Liam Lawson, quien posteriormente fue sustituido por el japonés Yuki Tsunoda, quien sigue en el team de las bebidas energéticas. Ninguno de los dos cumplió con las expectativas.

Ahora, tan solo ocho meses después de su partida, se confirmó que Checo Pérez tendrá una nueva oportunidad en la parrilla de la F1.

Bottas es otro conductor con amplia experiencia y ha marcado 10 triunfos con Mercedes de 2017 a 2021.

Respaldado por TWG Motorsports y General Motors (GM), el Cadillac Formula 1 Team operará desde tres centros clave del automovilismo: Fishers, Indiana; Charlotte, Carolina del Norte; y Silverstone, Reino Unido, fusionando la ingeniería estadounidense con la experiencia europea en carreras.



