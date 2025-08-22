Busca joven empresario revivir a Caterham en la F1

Kassis-Mohamed, joven de 24 años y originario de Kuwait, tiene sueños de tener un equipo de F1 en 2027.

El empresario planea invertir con su sociedad SKM Capital alrededor de 280 millones de euros en los tres primeros años para que el equipo antiguo de Caterham regrese con nuevo nombre a la Fórmula Uno. "La Fórmula 1 es una competición de ingeniería disciplinada en un marco de costes previsibles. Esta combinación la hace invertible", dijo Marcine Graham, socia directora de SKM Capital, en un comunicado. Saad Kassis-Mohamed fue incluido este año por la revista Forbes en la lista de las 30 personas menores de 30 años más influyentes en la categoría "influencia social en África", donde llevas las riendas de una fundación.

La idea es que la parte de tecnología esté en Silverstone, Inglaterra, y la escudería como tal en Munich, Alemania.

SKM Racing podrá fabricar sus propias piezas y utilizar bancos de pruebas en el Reino Unido, y la oficina de carreras en Alemania.

"Estamos construyendo una organización compacta, basada en datos, sostenible y creíblemente competitiva desde el principio", añadieron.

Estaría Elena Richter, como Directora General, Marco Bianchi, en Tecnología, y Aisha Khan, en Rendimiento, además de Tobias Meier, en Finanzas.

El proyecto arrancaría con alrededor de 210 a 230 empleados, y ya para el tercer año unos 320. Tiene el plan de desarrollar talento en Alemania.

El próximo año meterían los documentos de solicitud a la FIA y ya tener montada la planta en Silverstone

Decidieron que ir por Caterham por tema de marketing, ya que es una licencia conocida.

Ahora, hacer un equipo de F1 y que reciba luz verde no es fácil. Están en el camino equipos como LKY SUNZ, Stefan GP, US F1, Dubai F1 y Phoenix/DART que nunca llegaron a competir.



