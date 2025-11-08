Quedan vetados 12 rusos por los casos de dopaje

La crisis de dopaje en Rusia, que causó conmoción en el atletismo en la década de 2010, llegó a un final simbólico el viernes con vetos y descalificaciones para 12 deportistas.

Se trata de un último conjunto de casos disciplinarios que se remontan a más de una década.

La Unidad de Integridad del Atletismo, que fue fundada en 2017 como parte de la respuesta a la crisis de dopaje, anunció que éste era el "último lote" de casos de consumo de sustancias prohibidas en que se habían utilizado datos del laboratorio antidopaje clausurado de Moscú, donde se encubrieron casos.

Esa evidencia, junto con los hallazgos del investigador de la Agencia Mundial Antidopaje, Richard McLaren, "expusieron el escándalo de dopaje auspiciado por el estado ruso", afirmó la AIU mediante una publicación en X. El gobierno ruso ha negado consistentemente cualquier acto indebido.

Trabajar a través de esa montaña de datos ha significado años de trabajo para la Unidad y otros organismos antidopaje.

Priorizaron los casos que involucraban a atletas activos y destacados, por lo que los 12 de los mencionados el viernes eran deportistas retirados desde hace mucho tiempo o figuras relativamente desconocidas. La más conocida fue posiblemente Elena Kotulskaya, medallista de plata europea en pista cubierta en los 800 metros en 2013.

El documento del caso de la Unidad indicó que Kotulskaya fue suspendida cuatro años en relación con aparentes encubrimientos que involucraban tres muestras positivas separadas de 2013. Se dijo que no respondió a las notificaciones formales sobre el caso.

En casos que abarcan toda la gama de eventos de atletismo, otros entre los 12 sancionados el viernes incluyeron atletas de eventos de velocidad, marcha, saltos y un pentatleta.

Cuatro de los atletas ya habían sido sancionados en casos anteriores y para una, la mediofondista Svetlana Karamasheva, fue la tercera sanción por dopaje en su carrera.

Los casos se referían a encubrimientos de dopaje que se remontaban incluso a 2013 e involucraban varios esteroides y sustancias prohibidas.

Rusia sigue estando vetada del atletismo internacional debido a la invasión de Ucrania. World Athletics y la Unidad han expresado anteriormente preocupaciones sobre cómo garantizar un campo de juego equitativo en cuestiones de dopaje cuando Rusia sea finalmente readmitida.







