Cristiano Ronaldo se reunirá con Donald Trump en la Casa Blanca

Con motivo de la visita del príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, a Estados Unidos, el futbolista portugués Cristiano Ronaldo visitará al presidente Donald Trump en la Casa Blanca.

Según la cadena CNN, el futbolista del Al Nassr visitará a Donald Trump, a quien ya le ha regalado una camiseta autografiada agradeciéndole por su rol en luchar por "la paz mundial".

¿Qué motivó la visita de Ronaldo a la Casa Blanca?

En una reciente entrevista con Piers Morgan, Ronaldo confesó que le gustaría tener una conversación con el mandatario estadounidense. Esta reunión se da en un contexto de interés por parte de Ronaldo en los asuntos globales y su deseo de contribuir a la paz.

¿Cuál es el contexto de la visita de Mohamed bin Salmán?

En esta semana, Portugal selló su clasificación a la Copa del Mundo 2026, donde Estados Unidos será anfitrión junto a México y Canadá. La coincidencia de estos eventos resalta la importancia de las relaciones internacionales en el ámbito del deporte y la política.