Alex Palou podría coronarse en Portland

La temporada 2025 de la IndyCar está cerca de terminar, y este fin de semana Alex Palou podría sentenciar su cuarto título de la categoría en el circuito de Portland; mientras que Patricio O'Ward intentará continuar extendiendo la pelea por el campeonato.

El cuarto lugar de Pato O'Ward en Canadá dejó al mexicano inquieto, ya que se esperaba un mejor resultado para seguir de cerca al español en esta disputa por ser el mejor de la categoría. Palou terminó ganando esta carrera y de esta forma logró extender su ventaja, para ir acercándose más al título.

En este momento, el español tiene 590 puntos; mientras que el mexicano suma 469, 121 unidades de diferencia, la ventaja más grande en la IndyCar a falta de tres carreras que se ha registrado desde 2008.

Las posibilidades de postergar la coronación del español dependen totalmente del mexicano, pero Palou tiene un gran margen de maniobra gracias a la distancia que existe entre ambos pilotos. Recordemos que en la IndyCar, el máximo de puntos es 54; se otorgan 50 por la victoria, dos por ser el piloto que más vueltas lidere, uno por la pole y otro más por ser el primero en al menos una prueba.

También, cada piloto suma cinco puntos por salir desde la meta. Ante este escenario, Alex Palou busca estar a 108 puntos de distancia e incluso podrían ser solamente 98 para sellar un título más de la categoría.

Después de esta carrera en Portland, le restan dos más al calendario que son: Milwaukee y Nashville.

Horarios y transmisión para ver a Pato O'Ward en Portland

El mexicano estará corriendo este domingo 10 de agosto la antepenúltima carrera de IndyCar en este 2025.