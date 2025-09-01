Carlos Alcaraz avanza a cuartos del US Open

Carlos Alcaraz realizó un golpe por detrás de la espalda en el Abierto de Estados Unidos para ganar un punto en su victoria por 7-6 (3), 6-3, 6-4 sobre Arthur Rinderknech el domingo, lo que convirtió al español en el hombre más joven en la era Abierta en alcanzar 13 cuartos de final de torneos de Grand Slam.

"A veces lo practico. No voy a mentir. Pero quiero decir, no lo practico muchas veces. Solo en los entrenamientos, si la oportunidad está ahí, lo intentaré. En el partido, es más o menos lo mismo. Si tengo la oportunidad, ¿por qué no?". comentó Alcaraz sobre el truco que realizó el segundo favorito del torneo.

Con 22 años y tres meses, Alcaraz es aproximadamente seis meses más joven que Boris Becker cuando llegó a su 13er cuarto de final de un major.

El oponente de Alcaraz el martes será el número 20 Jiri Lehecka, un joven de 23 años de la República Checa. Lehecka avanzó por segunda ocasión a esa instancia de un Slam con una victoria por 7-6 (4), 6-4, 2-6, 6-2 sobre Adrian Mannarino.

Al principio del partido contra Rinderknech, un francés que jugó tenis universitario en Texas A&M, Alcaraz cerró un juego en blanco que igualó el marcador 2-2 de manera espectacular. Moviéndose hacia su derecha en el medio de la cancha, El español se encontró en lo que parecía ser una mala posición cuando Rinderknech lo descolocó.

Pero Alcaraz envolvió su raqueta alrededor de su cuerpo y lanzó un tiro por la línea ( míralo aquí ).

Quizás sorprendido de que el punto no hubiera terminado, Rinderknech golpeó una volea que cayó en la red. Una gran sonrisa cruzó el rostro de Alcaraz mientras miraba a su entrenador, Juan Carlos Ferrero, en las gradas. Luego, colocó su dedo índice derecho detrás de su oreja, como reconociendo los aplausos de los espectadores.

"La gente lo disfruta; a mí me gusta jugar al tenis así", dijo Alcaraz. "Mi estilo de tenis se adapta bastante bien a la energía aquí".

Alcaraz terminó llevándose ese set en un desempate. Luego, a mitad del segundo, el español produjo otro esfuerzo digno de destacar con tiro de pase ganador sin mirar, corriendo hacia adelante para llegar a una bola corta y mirando por la línea como si fuera a golpear al revés de Rinderknech, pero en su lugar dirigió un golpe de derecha cruzado.

Para el último juego, incluso Rinderknech sonreía ante otros golpes de otro nivel de Alcaraz, quien ha ganado 54 de 55 juegos de servicio en cuatro partidos este año en Flushing Meadows. Reclamó el título aquí en 2022 por el primero de sus cinco trofeos de Grand Slam.

Alcaraz está por cuarta vez en cuartos de final de un major de 2025, la primera ocasión que lo logra en su carrera en una temporada. Perdió ante Novak Djokovic en esa etapa en el Abierto de Australia en enero, ganó el Abierto de Francia en junio y perdió ante el número uno Jannik Sinner en la final de Wimbledon en julio.

Rinderknech estaba apareciendo en la cuarta ronda de un major por primera vez.



