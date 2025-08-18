Deportes

Carlos Alcaraz gana Masters de Cincinnati; Sinner se retira

El tenista español Carlos Alcaraz se proclama campeón del Masters de Cincinnati tras el retiro de Jannik Sinner
  • Por: Agencia Reforma
  • 18 / Agosto / 2025 - 08:08 p.m.
Cincinnati, Estados Unidos 18-Aug-2025.- Carlos Alcaraz se llevó el título del Masters de Cincinnati con un desenlace que nadie quería ver.

En el primer set, que apenas duró 20 minutos, el murciano estaba adelante 5-0 sobre el italiano Jannik Sinner, quien no pudo continuar jugando por problemas físicos y se vio obligado a retirarse de la cancha central.

Sinner rompió en llanto en su banca y Alcaraz se acercó a consolarlo, posteriormente le fue entregado el trofeo que lo acredita como campeón por octava ocasión de un Masters en su carrera.

Alcaraz ganó por primera vez este certamen y ahora se enfocará en el último Grand Slam del año, el Abierto de Estados Unidos.

